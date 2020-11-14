Боец MMA Харитонов написал заявление в полицию после драки в центре Москвы

Боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов написал заявление в полицию после драки в центре Москвы, передает ТАСС.

«Мы сейчас ожидаем сотрудников полиции. Заявление и объяснение мы написали. Только сейчас закончили с медиками. Заключение будет позже. Раз госпитализировали, значит, состояние здоровья неудовлетворительное», — сказал адвокат спортсмена Александр Кравцов.



Напомним, появилась информация, что на Харитонова напал другой боец MMA Адам Яндиев. Отмечается, что перед дракой между мужчинами произошел словесный конфликт.

Ранее сообщалось о том, что у Харитонова серьезная травма глаза после нападения в Москве.