Непомнящий раскритиковал решение Черчесова не вызывать Дзюбу в сборную

Российский тренер Валерий Непомнящий не согласился с решением Станислава Черчесова о невызове в сборную России Артема Дзюбы на ноябрьские матчи против Молдавии, Турции и Сербии, передает «Советский спорт».

Напомним, Черчесов решил не вызывать форварда в национальную команду после того, как в интернет попало интимное видео с игроком.

«Я Дзюбу не оправдываю, но мне это решение Черчесова непонятно. Если бы игрок сам сказал: «Считаю, сейчас не вправе играть за сборную», тогда другое дело. Не понимаю, почему его нет в заявке», — сказал Непомнящий.

Ранее Геннадий Орлов подверг критике решение Черчесова не вызывать Дзюбу в сборную.