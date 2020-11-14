Гендиректор «Спартака» предрек Урунову большое будущее
Андрей Черников
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Гендиректор московского «Спартака» Шамиль Газизов поделился впечатлениями от игры Остона Урунова за красно-белых, передает «СЭ».
«Считаю Урунова очень сильным футболистом с большим будущим. Мой кейс в том, что мне нравятся молодые игроки. Я считаю одним из талантливейших, с кем я когда-либо работал», — сказал Газизов.
В текущем сезоне Урунов провел семь матчей, забив один мяч.
Ранее Газизов отреагировал на указ о согласовании количества зрителей на матчах.