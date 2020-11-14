Появилось видео потасовки бойца MMA Харитонова в Москве

Появилось видео потасовки между бойцом смешанных единоборств (MMA) Сергеем Харитоновым и другим известным российским бойцом ММА — Адамом Яндиевым.

Запись инцидента выложена в Telegram-канале «112».

Отмечается, что Яндиев напал на Харитонова вместе со своим другом спортсменом Русланом Абдо. Перед дракой между мужчинами произошел словесный конфликт.



Все участники драки находятся в больнице. Отмечается, что у Харитонова серьезная травма глаза, но диагноз пока не подтвержден.

Ранее сообщалось о том, что на Харитонова совершено жестокое нападение.