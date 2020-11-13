Депутат Госдумы настаивает на признании достижений Хабиба на госуровне

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Гаджимурад Омаров в интервью журналисту Александру Лютикову высказался по поводу возможного награждения Хабиба Нурмагомедова званием Героя России.

По его словам, 31-летний обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком дивизионе должен получить знак отличия за достижения и награды, заработанные в октагоне.

«Здесь не идет речи о немедленном присвоении звания Героя России. Дайте другую награду. Ну, хоть значок подарите.

Обратите внимание, что человек сам, своим трудом добился высот — без участия государства», — сказал Омаров.

Ранее сообщалось, что боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик вышел из колонии