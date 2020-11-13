Чемпионка Сочи-2014 Волосожар: хотела бы, чтобы моя дочь тренировалась за границей

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Татьяна Волосожар в интервью «Газете.Ru» объяснила, почему хочет, чтобы ее трехлетняя дочь Анжелика тренировалась за границей.

«Я бы хотела, чтобы она за границей тренировалась. Проходить этот путь в России… не знаю. Здесь от родителей еще зависит, от жизненной ситуации. На Западе они за все платят сами, и с возрастом у спортсмена появляется в голове формулировка: «Если я за это плачу, я должен этому отдаваться». А в России иногда такое ощущение, что это все тренеру надо. Начинается что-то из-под палки, система абсолютно другая. Честно, вы мне очень сложный вопрос задали. Не думала об этом. Но, наверное, не в России», — сказала Волосожар.

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