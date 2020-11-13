В Госдуме прокомментировали информацию о вымогательстве у Дзюбы $5 млн

Депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что у форварда «Зенита» Артема Дзюбы вымогали $5 млн, чтобы в интернет не попало интимное видео с ним, передает «СЭ».

Напомним, 8 ноября в интернете появилось видео, на котором игрок занимался мастурбацией. Он был лишен капитанской повязки в «Зените». Наставник сборной России Станислав Черчесов не вызвал его на ноябрьские матчи национальной команды.

«Если был факт вымогательства, то это уголовно наказуемое дело. Правильно ли он сделал, что не стал платить? А вы как думаете? У нас больше обсудить нечего?» — сказал Свищев.

Ранее Василий Уткин обвинил Дзюбу в лицемерии.