Волосожар объяснила, почему не стала сразу тренировать топовых фигуристов

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Татьяна Волосожар в интервью «Газете.Ru» объяснила, почему не принимает в данный момент в свой Центр фигурного катания взрослых спортсменов высокого уровня, как это сразу начал делать Евгений Плющенко.

«Дело в том, что я сама еще принимаю участие в ледовых проектах и шоу. В своем центре я позиционирую себя как главный организатор, который устраивает весь процесс и делает его комфортным для детей. Сейчас взять топового спортсмена я не могу, потому что я не тренер, и у меня нет большого опыта. И даже если ко мне попросится такой спортсмен и я, допустим, соглашусь, мне нужно будет проводить с ним 24 часа в сутки. Тренерство означает, что ты становишься чуть ли не родителем своему спортсмену. Ты должен знать, чем он питается, как он живет, в каком он состоянии каждый день. Я к такому пока не готова еще и в связи с тем, что у нас маленькая дочка, которую хочется растить. И самим растить, а не только с нянями и бабушками. Так что я не могу себе позволить стоять у бортика две тренировки в день. Поэтому все в центре нацелено пока на малышей. Но тренерский состав у нас очень хороший и опытный, в том числе и в плане работы с детками. Конечно, центр будет развиваться, и надеюсь, что мы вырастим своих чемпионов, а не только приходящие будут», — сказала Волосожар.

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