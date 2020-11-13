Газзаев назвал положительный момент в игре России против Молдавии

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился впечатлениями от контрольного матча сборных России и Молдавии, передает Sport24.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Положительная сторона вчерашнего поединка — это то, что четыре игрока дебютировали на уровне главной сборной. Это хорошее событие для них, большая мотивация», — сказал Газзаев.



Ранее Александр Бубнов критически оценил игру сборной России с Молдавией.