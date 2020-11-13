Наставник «Сочи» рассказал о плохом состоянии стадиона «Фишт»

Наставник «Сочи» Владимир Федотов рассказал о плохом состоянии стадиона «Фишт», на котором проводит свои домашние матчи черноморский клуб.

«Состояние не очень хорошее. И на «Фиште», и на наших тренировочных полях. Начиная с июля — плесень, влага, какие-то жучки с личинками. Гибнет трава», — передает слова Федотова «Матч ТВ».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» занимает пятое место, набрав 23 очка.

Ранее «Сочи» направил три запроса в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу судейства игры с «Уфой».