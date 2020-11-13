Бубнов критически оценил игру сборной России с Молдавией

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Экс-футболист Александр Бубнов поделился эмоциями от контрольного матча сборной России против Молдавии, передает Sportbox.

Напомним, встреча завершилась со счетом 0:0.

«За матч можно вспомнить момент Алексея Миранчука и неплохой эпизод у Федора Чалова. Остроты у чужих ворот практически не было. Сейчас Россия не может побеждать на классе», — сказал Бубнов.

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