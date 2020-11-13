Уткин раскритиковал Черчесова за ответ на вопрос о Сафонове

Журналист Василий Уткин раскритиковал главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова за ответ на вопрос о вратаре Матвее Сафонове.

Напомним, Дмитрий Губрниев поинтересовался, почему Сафонов не сыграл в контрольном матче с Молдавией.

«Он ваш сын внебрачный? Все время о нем спрашиваете. Матвей приехал чуть подуставший. Сейчас предпочли Гильерме», — ответил ему Черчесов.

«Если самого Черчесова спросить про какого-то игрока: «Он что, ваш сын внебрачный?» Как Станислав Саламович отреагирует на такую шутяру? Побагровеет весь или частично», — написал Уткин в Telegram.

Ранее Черчесов жестко отреагировал на вопрос о Сафонове.