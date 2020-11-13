Футболист португальского клуба отказался от переезда в Росиию

Защитник португальского «Риу Аве» Антонио Силва отказался от перехода в российский клуб, передает A Bola.



«Греческий рынок закрылся. От крупного российского клуба поступило предложение увеличить в два раза зарплату. Сначала он сказал мне, что согласился, а на следующий день отказался», — сказал президент «Риу Аве» Матеус Рейс.

Защитник провел за португальский клуб 66 матчей, забив один мяч.

Ранее Игорь Дивеев призвал перестать недооценивать соперников сборной России.