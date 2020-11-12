Россия обыграла Швейцарию в матче квалификации ЧЕ-2021

Женская национальная сборная России по баскетболу обыграла команду Швейцарии в отборочном матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2021 года.

Встреча прошла в Сараево при пустых трибунах и завершилась разгромной победой российской дружины со счетом 98:42.

После трех очков наша команда имеет в активе пять очков и уверенно лидирует в группе С, где также находятся сборные Боснии и Герцеговины и Эстонии.



Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) смогут выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио.