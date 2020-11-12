Чемпионка Сочи-2014 Волосожар рассказала о вреде прыжков для организма девочек

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Татьяна Волосожар в интервью «Газете.Ru» рассказала, как прыжки в фигурном катании влияют на организм детей.

«Могу ли себе представить, что моя дочь Анжелика будет учить четверные прыжки? Пока очень-очень смутно. Я надеюсь, что этого не состоится.

Сейчас я наблюдаю тенденцию, когда некоторые талантливые детки уже в три года начинают прыгать. Смотрю и думаю: боже мой, это же позвоночник, это рост, это развитие ребенка.

Особенно для девочек в подростковом возрасте это очень сложно, так как много подводных камней. Но в то же время это большой спорт, через который я сама проходила, так что это тонкая тема», — сказала Волосожар.

Ранее сообщалось, что Татьяна Волосожар рассказала подробности тренировок на проекте «Ледниковый период».