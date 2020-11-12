Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Молдавией

Стали известны стартовые составы сборной России и сборной Молдавии на контрольный матч в Кишиневе.

Россия: Гильерме, Караваев, Дивеев, Джикия, Жирков, Кузяев, Фомин, Алексей Миранчук, Ионов, Чалов, Черышев.

Молдавия: Намашко, Жардан, Епуряну, Армаш, Платика, Чеботару, Ионицэ, Рацэ, Каймаков, Рябчук, Николаеску.



Стартовый свисток прозвучит на стадионе «Зимбру» в 20.00 по московскому времени.



Ранее сообщалось, что известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о перспективах столичного «Спартака» в Российской премьер-лиге (РПЛ).