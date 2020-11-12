Чемпионка Сочи-2014 Волосожар: на Украине гораздо меньше возможностей, чем в России

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Татьяна Волосожар в интервью «Газете.Ru» рассказала, как ней относятся на Украине. В 2010 году фигуристка сменила гражданство и стала выступать за Россию.

«Мне кажется, меня там особо не помнят. Лучшая подруга живет в Днепропетровске. Но в свой родной город я не заезжала, потому что мы встречались у бабушки с дедушкой, которые живут под Киевом — в 200 километрах. А в Днепропетровске все печально, потому что каток, где я занималась, где делала первые шаги, снесли. И в целом сейчас катков мало, хотя у нас спортсмены и люди в целом очень талантливые, но возможностей, к сожалению, гораздо меньше, чем в России.

В последний раз была на Украине в мае позапрошлого года. Как раз в гостях у сестры, в Киеве. У меня там еще старая бабушка — мамина мама. И мы ездили с Анжеликой специально, чтобы показаться ей, познакомиться. К сожалению, редко очень езжу», — сказала Татьяна.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова опубликовала фото в кимоно с катаной.