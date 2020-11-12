РУСАДА отреагировало на призыв 14 стран реформировать WADA

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отреагировало на заявление 14 стран, которые потребовали реформировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

В РУСАДА согласились, что международной организации необходимы изменения, однако «перемены должны идти во благо». В российском агентстве считают, что деятельность WADA должна быть независимой и прозрачной. Также в РУСАДА предложили посмотреть роль и значение антидопинговых организаций.

«Что касается антидопинговых правил, то они действительно должны меняться в соответствии с тем, как меняется жизнь и спорт. Но изменения эти должны утверждаться путем обсуждения и согласования со всеми участниками антидопингового движения», — приводит слова представителя пресс-службы РУСАДА РИА «Новости».

Ранее письмо с требованием реформировать WADA подписали представители Австралии, Австрии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Латвии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Великобритании и США.