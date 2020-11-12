Федор Емельяненко заявил о желании побороться за пояс Bellator

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко заявил о желании провести поединок за титул чемпиона Bellator.

«Дай бог провести хотя бы один бой, а то время сейчас тяжелое. Все будет зависеть от самочувствия. Если бог даст, то я хотел бы за звание побороться», — цитирует Емельяненко РИА «Новости».

Российский боец провел в профессиональной карьере 45 поединков, в которых одержал 39 побед и потерпел шесть поражений. В своем последнем бою он победил американца Куинтона Джексона.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрей Орловский заявил о готовности провести реванш с Емельяненко.