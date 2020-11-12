Роналду отреагировал на историческое достижение в составе сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на 100-ю победу в своей карьере в составе национальной команды.

Юбилейной стала разгромная победа над командой Андорры (7:0) в товарищеском матче.

«Рад достичь еще одну историческую отметку в составе сборной!» — написал Роналду в Instagram.

Всего форвард принял участие в 168 матчах, из которых 42 завершились поражениями, а еще 26 — вничью. В его активе 102 гола и 40 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет вернуть Роналду.