Роналду забил 102-й мяч за сборную Португалии

Сборная Португалия разгромила национальную команду Андорры в товарищеском матче.

Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабон и завершилась со счетом 7:0.

Автором одного из мячей в составе португальской сборной стал нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Этот мяч стал для Роналду 102-м за национальную команду.

Таким образом, нападающему осталось забить семь раз до мирового рекорда по мячам за сборную, который принадлежит бывшему нападающему сборной Ирана Али Даеи.

Ранее сборные Турции и Хорватии сыграли вничью в товарищеском матче.