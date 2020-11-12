Защитник сборной Хорватии узнал о заражении коронавирусом в перерыве матча с Турцией

Сборная Хорватии сыграла вничью с национальной командой Турции в товарищеской игре.

Встреча проходила в Стамбуле и завершилась со счетом 3:3.

Защитник национальной команды Хорватии Домагой Вида узнал о заражении коронавирусом в перерыве матча, сообщает Goal.com.

По сообщении источника, Федерация футбола Хорватии получила результаты теста игрока 11-го ноября после полуночи по местному времени, в конце первого тайма игры со сборной Турции.

Медицинская служба хорватской команды изолировала Виду по всем эпидемиологическим нормам. Защитник проведет самоизоляцию в Стамбуле

Футбол. Товарищеский матч

Турция — Хорватия — 3:3

Голы: 1:0 — Тосун, 23 (пенальти); 1:1 — Будимир, 32; 2:1 — Тюрюч, 41; 2:2 — Пашалич, 53; 2:3 — Брекало, 56; 3:3 — Ундер, 58.

Ранее сообщалось, что трое футболистов сборной России сдали сомнительные тесты на коронавирус.