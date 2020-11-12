Защитник сборной Хорватии узнал о заражении коронавирусом в перерыве матча с Турцией

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Домагой Вида (Хорватия) во время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции... Домагой Вида (Хорватия) во время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции...
Домагой Вида (Хорватия) во время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции...
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Сборная Хорватии сыграла вничью с национальной командой Турции в товарищеской игре.

Встреча проходила в Стамбуле и завершилась со счетом 3:3.

Защитник национальной команды Хорватии Домагой Вида узнал о заражении коронавирусом в перерыве матча, сообщает Goal.com.

По сообщении источника, Федерация футбола Хорватии получила результаты теста игрока 11-го ноября после полуночи по местному времени, в конце первого тайма игры со сборной Турции.

Медицинская служба хорватской команды изолировала Виду по всем эпидемиологическим нормам. Защитник проведет самоизоляцию в Стамбуле

Футбол. Товарищеский матч
Турция — Хорватия — 3:3
Голы: 1:0 — Тосун, 23 (пенальти); 1:1 — Будимир, 32; 2:1 — Тюрюч, 41; 2:2 — Пашалич, 53; 2:3 — Брекало, 56; 3:3 — Ундер, 58.

Ранее сообщалось, что трое футболистов сборной России сдали сомнительные тесты на коронавирус.