Чемпион мира по футболу 1986 года Диего Марадона выписан из больницы, сообщает Football Italia.

3 ноября у экс-футболиста диагностировали субдуральную гематому головного мозга. На следующий день он был прооперирован.

«Диего преодолел самый трудный момент своей жизни. К счастью, он чувствует себя хорошо и полон решимости поправиться как можно скорее. Сейчас ему нужна поддержка и спокойствие», — заявил адвокат экс-футболиста Матиас Морла.

Ранее сообщалось, что Марадона настаивает на выписке из больницы раньше срока.