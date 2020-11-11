«Спартак» опроверг информацию о заражении Айртона коронавирусом

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов опроверг информацию о положительном тесте защитника Айртона на коронавирус.

«У Айртона поднялась температура, 9 и 10 ноября сделали тесты ПЦР, результаты были отрицательными. Футболист пройдет еще тестирование и останется в расположении клуба», — цитирует Фетисова РИА «Новости».

В нынешнем сезоне Айртон принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее о положительном тесте игрока сообщили в пресс-службе Бразильской конфедерации футбола.