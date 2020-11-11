Сборная Португалия забила семь мячей и разгромила национальную команду Андорры
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Сборная Португалия разгромила национальную команду Андорры в товарищеском матче.
Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабон и завершилась со счетом 7:0.
В составе сборной Португалии отличились Педру Нету, Паулинью (2), Ренату Саншеш, Криштиану Роналду и Жоао Фелиш.
В составе национальной команды Андорры мяч в свои ворота забил Эмили Гарсия.
Футбол. Товарищеский матч
Португалия — Андорра — 7:0.
Голы: 1:0 — Нету, 8; 2:0 — Паулинью, 29; 3:0 — Саншеш, 56; 4:0 — Паулинью, 61; 5:0 — Гарсия (A), 76; 6:0 — Роналду, 85; 7:0 — Фелиш, 88.
Ранее сборные Турции и Хорватии сыграли вничью в товарищеском матче.