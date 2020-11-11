Главный тренер сборной Молдавии высказался о предстоящем матче с Россией

Главный тренер сборной Молдавии Энгин Фират высказался о предстоящем матче с национальной командой России, передает «Молдавский футбол».

По словам Фирата, сборной Молдавии предстоит сыграть против очень сильной команды. Тренер отмечает, что сборная России, по его мнению, находится в своей лучшей форме за последние 20 лет.

«Они играют агрессивно, используют прессинг на флангах и усиленно атакуют. Их результаты показывают, что они на правильном пути в преддверии чемпионата Европы», — сказал он.

Матч Молдавия — Россия состоится 12-го ноября. Начало — в 20.00 по мск.

Ранее трое футболистов сборной России сдали сомнительные тесты на коронавирус.