Главный тренер сборной Молдавии высказался о предстоящем матче с Россией
Карен Саркисян
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Главный тренер сборной Молдавии Энгин Фират высказался о предстоящем матче с национальной командой России, передает «Молдавский футбол».
По словам Фирата, сборной Молдавии предстоит сыграть против очень сильной команды. Тренер отмечает, что сборная России, по его мнению, находится в своей лучшей форме за последние 20 лет.
«Они играют агрессивно, используют прессинг на флангах и усиленно атакуют. Их результаты показывают, что они на правильном пути в преддверии чемпионата Европы», — сказал он.
Матч Молдавия — Россия состоится 12-го ноября. Начало — в 20.00 по мск.
Ранее трое футболистов сборной России сдали сомнительные тесты на коронавирус.