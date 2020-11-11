Чемпион Европы предсказал Трусовой проблемы
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Двукратный чемпион Европы в парном катании Александр Смирнов предсказал Александре Трусовой проблемы по мере взросления, передает «Спорт день за днем».
По словам Смирнова, фигуристам очень тяжело делать много прыжков и с возрастом будет все сложнее. При этом спортсмен отмечает, что в этом и проявляется чемпионский характер.
«Мне интересно смотреть на ее прыжки. То что показывает Трусова — это уникально», — сказал он.
Напомним, что Александра Трусова выиграла четвертый этап Кубка России в Казани.
Ранее фигурист Шахрай оценил выступление Трусовой на казанском этапе КР..