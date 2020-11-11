Врач «Локомотива» рассказал о работе в больнице во время пандемии коронавируса

Врач московского «Локомотива» Никита Карлицкий рассказал о работе в больнице во время первой волны пандемии коронавируса, передает «Чемпионат.com».

По словам врача, ему позвонил брат и сказал, что требуется много новых врачей в больнице, потому что старые заболели. Карлицкий отмечает, что одно дело что-то читать в интернете, а другое — прочувствовать самому.

«Пошел работать в клинику втихаря. Потом признался Кикнадзе. Был удивлен, что он спокойно отреагировал», — сказал он.

После 14 туров РПЛ «Локомотив» имеет 21 очко и идет на восьмом месте в турнирной таблице. Первое место занимает московский ЦСКА.

Ранее состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России.