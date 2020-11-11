Фигурист Шахрай оценил выступление Трусовой на казанском этапе КР

Серебряный призер Олимпийских игр в парном катании Сергей Шахрай оценил выступление Александры Трусовой на казанском этапе Кубка России, передает «Советский спорт».

Напомним, Трусова стала победительницей соревнований.

«Трусова замахнулась на какой-то космический уровень. Саша включила в программу четыре четверных прыжка и с тремя справилась блестяще. Набор технических элементов Трусовой вызывает восхищение», — сказал Шахрай.



Также он отметил, что фигуристка поразила судей и болельщиков не только своими прыжками, но и показала мастерское катание.

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