Промоутер Поветкина рассказал о состоянии здоровья боксера
Андрей Черников
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Андрей Рябинский, промоутер Александра Поветкина, рассказал о состоянии здоровья боксера, передает News.ru.
Напомним, 3 ноября стало известно о том, что спортсмен заразился коронавирусом. 21 ноября он должен был встретится с Диллианом Уайтом, но бой отменили.
«Александр выздоровел. 10 ноября его выписали из больницы. Он чувствует себя хорошо. Что касается реванша с Уайтом, то думаю, к январю не успеем восстановиться», — сказал Рябинский.
Ранее промоутер Владимир Хрюнов сравнил Поветкина и американца Мухаммеда Али.