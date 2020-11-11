Промоутер Поветкина рассказал о состоянии здоровья боксера

Андрей Рябинский, промоутер Александра Поветкина, рассказал о состоянии здоровья боксера, передает News.ru.

Напомним, 3 ноября стало известно о том, что спортсмен заразился коронавирусом. 21 ноября он должен был встретится с Диллианом Уайтом, но бой отменили.

«Александр выздоровел. 10 ноября его выписали из больницы. Он чувствует себя хорошо. Что касается реванша с Уайтом, то думаю, к январю не успеем восстановиться», — сказал Рябинский.



Ранее промоутер Владимир Хрюнов сравнил Поветкина и американца Мухаммеда Али.