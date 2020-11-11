Наставник «Спартака» Знарок похвалил команду за победу над ЦСКА

Наставник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Олег Знарок прокомментировал победы команды над московским ЦСКА, передает Sport24.

Встреча завершилась со счетом 4:3 (ОТ).

«Тяжелая игра, хороший соперник. Команду не надо было настраивать. Мы всем довольны. Конечно, ошибки были, но в целом по системе сыграли неплохо», — сказал специалист.



Ранее дубль Мартина Бакоша принес «Спартаку» победу над ЦСКА в матче КХЛ.