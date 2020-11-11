Червиченко: «Краснодар» просто жалко

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре «Краснодара», передает Sportbox.ru.

«Они стали какие-то робкие, их просто жалко. Когда жалеешь, то для команды хуже уже не бывает. С командой происходит что-то неправильное. Мурад Мусаев, может быть, хороший тренер, но ему не хватает опыта», — сказал Червиченко.

Также Червиченко отметил, что чем быстрее «Краснодар» дозреет до условного Курбана Бердыева, тем ближе и раньше их успехи.



Ранее полузащитник «Краснодара» Тони де Вильена заразился коронавирусом.