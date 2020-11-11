Малкин рассказал о «петушином поступке»

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин рассказал о поступке, о котором он жалеет.

«Я очень хотел забить, когда жена приходила на матчи. Это был «петушиный поступок». То же самое было, когда сын впервые пришел на первые игры. Присутствие близких сильно сковывает», — сказал игрок в эфире «Матч ТВ».

Также Малкин отметил, что его родственники присутствуют на каждом матче, а он неосознанно смотрит на них, когда забрасывает шайбу.



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