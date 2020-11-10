Английский футболист допустил выступления за сборную России или Украины

Защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман не исключил, что в будущем будет выступать за сборную России или Украины.

Футболист отметил, что «оставляет двери открытыми» для этих вариантов.

«Раньше я иногда бывал в Москве и проводил много времени в Киеве, где до сих пор живут мои родственники по маминой линии. Папина сторона целиком эмигрировала в Нью-Йорк, так что мой русский язык недостаточно хорош. Хотя я все равно умею на нем говорить», — цитирует Килмана «Би-би-си».

Английский футболист выступает за «Вулверхэмптон» с 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах чемпионата страны, в которых отметился результативной передачей.

Ранее французский футболист рассказал о решении получить российский паспорт.