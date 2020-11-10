Еременко не должен был бить пенальти в ворота ЦСКА

Полузащитник «Ростова» Роман Еременко не должен был бить пенальти в ворота московского ЦСКА в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, финн не тренирует одиннадцатиметровые удары на протяжении последних шести месяцев, так как не является штатным пенальтистом в составе донской команды. К мячу на 61-й минуте должен был подойти нападающий Дмитрий Полоз.

Напомним, что игра на «ВЭБ Арене» завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Виктора Гончаренко.

Ранее сообщалось, что полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Ансу Фати пропустит ближайшие четыре месяца.