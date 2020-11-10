Экс-тренер «Динамо» Новиков поделился эмоциями от игры клуба при Шварце

Бывший главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился эмоциями от игры клуба при Сандро Шварце. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его мнению, бело-голубые демонстрируют зрелищный футбол и находятся на правильном пути.

Новиков отметил, что стремился привить динамовцам похожий стиль, и что в настоящее время матчи для команды складываются удачно, так как она при Шварце стабильно забивает первой и реализует свои моменты.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри оценил стиль игры форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.