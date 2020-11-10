Экс-тренер «Динамо» Новиков поделился эмоциями от игры клуба при Шварце
Вадим Балканов
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поделился эмоциями от игры клуба при Сандро Шварце. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По его мнению, бело-голубые демонстрируют зрелищный футбол и находятся на правильном пути.
Новиков отметил, что стремился привить динамовцам похожий стиль, и что в настоящее время матчи для команды складываются удачно, так как она при Шварце стабильно забивает первой и реализует свои моменты.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри оценил стиль игры форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.