Черышев присоединился к сборной России
Андрей Черников
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Футболист испанской «Валенсии» Денис Черышев приехал в расположение сборной России, передает пресс-служба национальной команды в Twitter.
В текущем сезоне чемпионата Испании хавбек провел четыре матча.
Команда Станислава Черчесова сыграет 12 ноября в контрольном матче с Молдавией, а также в Лиге наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).
Ранее братья Миранчуки встретились в сборной России.
Денис Черышев приехал ���� pic.twitter.com/8ojc99yE9X— Сборная России (@TeamRussia) November 9, 2020