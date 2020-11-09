Черышев присоединился к сборной России

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Футболист испанской «Валенсии» Денис Черышев приехал в расположение сборной России, передает пресс-служба национальной команды в Twitter.

В текущем сезоне чемпионата Испании хавбек провел четыре матча.

Команда Станислава Черчесова сыграет 12 ноября в контрольном матче с Молдавией, а также в Лиге наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

Ранее братья Миранчуки встретились в сборной России.