Фигуристка Радионова высказалась о совместной работе Плющенко и Трусовой

Фигуристка Елена Радионова высказалась о совместной работе тренера Евгения Плющенко и Александры Трусовой, передает РИА «Новости».

Напомним, Трусова победила на этапе Кубка России, который проходил в Казани.



«Круто, что у нее с Плющенко произошел коннект, результат которого мы видим. Судя по прогрессу Саши, у них сложился хороший тандем», — сказала Радионова.

Ранее Трусова сделала три четверных и выиграла этап Кубка России в Казани.