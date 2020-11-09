Трусова прокомментировала два падения на этапе Кубка России

Фигуристка Александра Трусова прокомментировала свой прокат на этапе Кубка России в Казани, передает Sport24.

«Не сказать, что я довольна прокатом, потому что два падения — вообще недопустимо. Каскад лутц-риттбергер — я не знаю, почему второй раз подряд ошибка. Наверное, надо еще больше работать», — сказала Трусова.

Напомним, с результатом 248,63 балла Трусова выиграла турнир.



Ранее Трусова сделала три четверных и выиграла этап Кубка России в Казани.