Трусова прокомментировала два падения на этапе Кубка России
Андрей Черников
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Фигуристка Александра Трусова прокомментировала свой прокат на этапе Кубка России в Казани, передает Sport24.
«Не сказать, что я довольна прокатом, потому что два падения — вообще недопустимо. Каскад лутц-риттбергер — я не знаю, почему второй раз подряд ошибка. Наверное, надо еще больше работать», — сказала Трусова.
Напомним, с результатом 248,63 балла Трусова выиграла турнир.
Ранее Трусова сделала три четверных и выиграла этап Кубка России в Казани.