Гендиректор «Рубина» эмоционально отреагировал на отстранение Вилкова
Андрей Черников
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Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал отстранение арбитра Михаила Вилкова до конца года, передает РИА «Новости».
Напомним, клуб из Татарстана обращался в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) из-за того, что Вилков, по мнению «Рубина», нарушил протокол VAR в матче против «Краснодара». КДК РФС отказал в удовлетворении протеста.
«Ну, наказали, это самый первый шаг. Думаю, он уже столько наскандалил, что я сомневаюсь в его компетенции. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Сайманов.
Ранее сообщалось о том, что Вилков и Владислав Безбородов отстранены до конца года.