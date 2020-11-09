Гендиректор «Рубина» эмоционально отреагировал на отстранение Вилкова

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал отстранение арбитра Михаила Вилкова до конца года, передает РИА «Новости».

Напомним, клуб из Татарстана обращался в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) из-за того, что Вилков, по мнению «Рубина», нарушил протокол VAR в матче против «Краснодара». КДК РФС отказал в удовлетворении протеста.

«Ну, наказали, это самый первый шаг. Думаю, он уже столько наскандалил, что я сомневаюсь в его компетенции. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Сайманов.

Ранее сообщалось о том, что Вилков и Владислав Безбородов отстранены до конца года.