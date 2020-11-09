Чемпион НХЛ Василевский рассказал об операции по удалению тромба

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал о перенесенной в 2015 году операции по удалению тромба.

Спортсмен заявил, что обратился к врачу, когда у него опухла и посинела левая рука. По словам вратаря, во время операции ему удалили кусок ребра размером 4-5 см, чтобы освободить проход к вене.

«Сделали операцию, восстановился. На тот момент я не понимал, как все серьезно и что тромб мог дойти до сердца. Только сейчас понимаю, как хорошо, что вовремя его нашли», — цитирует Василевского «Чемпионат.com».

Вместе с «Тампой» российский голкипер стал обладателем Кубка Стэнли сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты отметили победу в Кубке Стэнли на яхте под русские хиты.