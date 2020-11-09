Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд чемпионата России по отраженным пенальти.

В матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» капитан армейцев справился с ударом полузащитника Романа Еременко с 11-метровой отметки. Теперь в активе голкипера 15 отраженных пенальти.

По этому показателю Акинфеев обошел Романа Березовского.

Встреча между ЦСКА и «Ростовом», прошедшая в Москве на «ВЭБ Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Акинфеев поделился впечатлениями от матча с «Ростовом».