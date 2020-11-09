Тактаров назвал договорным бой Хабиб — Гэтжи

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров считает, что поединок между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи был договорным.

Экс-спортсмен заявил, что ему перестали припоминать полуфинальный бой турнира UFC 6 с Энтони Масиасом. Тогда соперник россиянина намеренно проиграл ему, так как его заставил сделать это их общий менеджер Бадди Альбин.

«Сейчас уже никто не вспоминает, потому что понятно, что бой (Нурмагомедова и Гэтжи — прим. «Газеты.Ru») был договорной. Это очевидно. Но по мне, это нормально. Если есть возможность, если вы хорошо отработали, деньги заработали — еще лучше», — сказал Тактаров в интервью YouTube-каналу «Русский эстонец».

Поединок между Нурмагомедовым и Гэтжи, прошедший 24 октября в Абу-Даби на турнире UFC 254, завершился победой россиянина удушающим приемом во втором раунде. Менеджером бойцов является Али Абдель-Азиз.

Ранее Нурмагомедов вспомнил подготовку к бою против Гэтжи.