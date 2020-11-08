Главный тренер «Локомотива» подвел итоги игры с «Динамо»

Московское «Динамо» обыграло столичный «Локомотив» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 5:1.

В составе «Динамо» забитыми мячами отметились Роман Евгеньев, Клинтон Н'Жье, Даниил Лесовой, Даниил Фомин и Константин Рауш. За «Локомотив» отличился Зе Луиш.

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги игры с «Динамо», передает «Спорт-Экспресс».

По словам тренера, «Локомотив» сделал все, как не надо. Николич отмечает, что два удаления стали концом для красно-зеленых.

«Поздравляю «Динамо» с заслуженной победой»,— добавил он.



РПЛ. 14-й тур

«Динамо» — «Локомотив» — 5:1

Голы: 1:0 — Евгеньев, 3; 2:0 — Н'Жье, 33; 2:1, — Зе Луиш, 45; 3:1 — Лесовой, 60; 4:1 — Фомин, 86; 5:1 — Рауш, 90.

Ранее «Спартак» упустил победу над «Уралом» в матче РПЛ.