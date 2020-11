Косторная грубо ошиблась, но превзошла Трусову на этапе Кубка в Казани

Алена Косторная с одной грубой ошибкой исполнила короткую программу на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани.

Фигуристка академии Евгения Плющенко каталась под «No Time to Die» и «You Should See Me in a Crown» американской певицы Билли Айлиш и чисто исполнила двойной аксель и тройной лутц.

Однако на каскаде тройной флип + тройной тулуп во второй половине программы спортсменка неожиданно допустила ошибку — не смогла удержать равновесие после второго прыжка и экстренно оперлась на обе ноги (степ-аут).

За свое выступление действующая чемпионка Европы получила 78,15 балла. Это позволило ей обойти в таблице Александру Трусову, которая набрала 77,42 очка. При этом Трусова также допустила одну ошибку — на тройном акселе.

Произвольная программа женщин, в которой определятся обладательницы медалей, состоится 9 ноября и начнется в 17.55 по московскому времени.

