Дзюба попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Краснодаром»

Стали известны составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром».

Стоит отметить, что форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба попал в стартовый состав. В ночь на 8 ноября в интернете появилось видео, на котором футболист занимается мастурбацией. Игрок лишился капитанской повязки, которая перешла к Деяну Ловрену.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Дзюба, Ловрен, Оздоев, Кузяев, Мостовой.

«Краснодар» Сафонов, Газинский, Чернов, Мартынович, Олссон, Кайо, Сулейманов, Берг, Сорокин, Ионов, Классон.

Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка .

Ранее были опубликованы подробности слива интимного видео с участием Дзюбы.