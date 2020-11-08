Капитан сборной США отреагировала на победу Байдена на президентских выборах

Капитан сборной Соединенных Штатов Америки (США) по футболу Меган Рапино на своей странице в Instagram отреагировала на победу Джо Байдена на президентских выборов.

По мнению Рапино, люди не имеют представления, как много значит победа Байдена для меньшинств.

«Избранный президент Джо Байден и мадам вице-президент Камала Харрис. Поздравляю!», — написала она.

Напомним, что 7 ноября, американские СМИ сообщили о том, что Джо Байден от Демократической партии преодолел отметку голосов выборщиков, которые необходимы для того, чтобы стать президентом США.

Ранее отреагировал на итоги президентских выборов в США.