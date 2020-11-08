Кафельников отреагировал на итоги президентских выборов в США
Карен Саркисян
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Бывший российский теннисист Евгений Кафельников на своей странице в Twitter отреагировал на итоги президентских выборов в Соединенных Штатах Америки (США).
По словам бывшего теннисиста, он в предвкушении экстаза от нового пакета санкций для России от нового президента США. Кафельников отмечает, что эксперты ошибаются, считая, что санкции России не страшны.
«Затягивайте свои ремни еще туже, терпилы», — добавил он.
Напомним, что 7 ноября, американские СМИ сообщили о том, что Джо Байден от Демократической партии преодолел отметку голосов выборщиков, которые необходимы для того, чтобы стать президентом США.
Ранее ветеран ММА рассказал о своем отношении к Демократической партии США.
Затягивайте свои ремни ещё туже,терпилы����♂️��!— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) November 7, 2020