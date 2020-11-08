Кафельников отреагировал на итоги президентских выборов в США

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников на своей странице в Twitter отреагировал на итоги президентских выборов в Соединенных Штатах Америки (США).

По словам бывшего теннисиста, он в предвкушении экстаза от нового пакета санкций для России от нового президента США. Кафельников отмечает, что эксперты ошибаются, считая, что санкции России не страшны.

«Затягивайте свои ремни еще туже, терпилы», — добавил он.

Напомним, что 7 ноября, американские СМИ сообщили о том, что Джо Байден от Демократической партии преодолел отметку голосов выборщиков, которые необходимы для того, чтобы стать президентом США.

Ранее ветеран ММА рассказал о своем отношении к Демократической партии США.