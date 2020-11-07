Главный тренер «Ахмата» выступил против интервью после матчей

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью YouTube-каналу спортивного журналиста Игоря Рабинера выступил против флэш-интервью после матчей.

По словам Талалаева, на эмоциях тренер не может все анализировать и правильно выдавать. Тренер отмечает, что флэш-интервью — это больше эмоции, чем разум и анализ.

«Если вы хотите нормально – давайте вот так общаться, через день после матча анализ, после того, как просмотрел», — сказал он.

После 14 туров Российской премьер-лиги «Ахмат» имеет 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» одержал гостевую победу над «Тамбовом» в матче 14-го тура РПЛ.