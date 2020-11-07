Медведев сыграет в финале парижского «Мастерса» со Зверевым

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Париже.

23-летний спортсмен в полуфинальном противостоянии оказался сильнее испанца Рафаэля Надаля.

Поединок продолжался 1 час 41 минуту и завершился в двух сетах — 6:4, 7:5.

Таким образом, Зверев стал вторым финалистом турнира. До этого обеспечил себе путевку в решающий матч россиянин Даниил Медведев.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович обеспечил себе первое место в рейтинге АТР по итогам сезона 2020 года.